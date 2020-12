Covid, l'onorevole De Toma: "Sarà un Natale diverso per tutti, due ipotesi possibili"

La situazione Covid-19 in Italia è sempre più complicata e le vacanze natalizie sono alle porte. Il lockdown sembra la soluzione più plausibile per limitare gli assembramenti in questo periodo dell'anno. Di questo e altro ha parlato Massimiliano De Toma (Gruppo Misto), che ai microfoni di RadioSei ha dichiarato: "Ci sono due ipotesi in atto al livello di governo. Mi auguro che si faccia chiarezza il prima possibile. La prima più rigorista che vorrebbe un lockdown totale e zona rossa in tutta Italia, dal 24 dicembre al 3 gennaio. La seconda più morbida che consente di poter avere dei giorni di aperture tra Natale e Capodanno. Sicuramente questo condizionerà moltissimo le feste. Dal mio punto di vista, queste decisioni del lockdown andavano messe in atto molto prima e non solo adesso."

IL CONFRONTO CON L'EUROPA - "La pressione dell’Europa ci sta. Controllando i report che arrivano dagli altri stati europei, l’Italia è il paese più colpito per percentuale di persone. È vero che la Francia ha un numero di contagiati superiori a noi, ma se si va a vedere i decessi la situazione da noi preoccupa perché è maggiore. Bisogna intervenire e limitare gli assembramenti il prima possibile. Servirà anche capire se vincerà la linea soft o quella rigorista. Sarà un Natale diverso per tutti, dagli adulti ai bambini".

LAZIO - “Contro il Napoli, la Lazio vince. La Champions League è affascinante. Siamo arrivati secondi e potevamo fare anche meglio senza le difficoltà di rosa nelle due trasferte. Dagli ottavi in poile partite vanno giocate come finali. Per il campionato invece c’è rammarico, ho imprecato davanti alle partite con Udinese e Benevento. Paghiamo tanto la tensione e la rosa che non è ampissima. Mi auguro che i biancoceleste tornino a correre anche in Serie A”.

