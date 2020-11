Covid / Speranza firma ordinanza: altre regioni in zona arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza in serata firmerà un'ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione di altre 5 regioni. Come annunciato dal presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio a partire da mercoledì 11 novembre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria abbandoneranno la zona gialla per passare alla successiva. La Campania, almeno per il momento, dovrebbe restare in zona gialla.

ALTO ADIGE - Domani mattina la giunta provinciale dell'Alto Adige ratificherà l'istituzione di un nuovo lockdown della durata di almeno tre settimane. Secondo l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) nei reparti di medicina generale, malattie infettive e pneumologia la capienza di pazienti è pari al 99%.

LAZIO, PROCURA DI AVELLINO: TAMPONI SARANNO RIPROCESSATI

LAZIO, PASSI IN AVANTI SUL RINNOVO DI MISTER SIMONE INZAGHI

