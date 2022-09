Cremonese - Lazio, Alvini: "Brutta prestazione, giusto perdere. Lazio grande squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chiaro e diretto, il modo di essere di Massimiliano Alvini è ormai un marchio di fabbrica. L'allenatore della Cremonese ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta: "Abbiamo fatto una brutta prestazione e questa è la realtà, quando è così è giusto perdere. Non abbiamo fatto niente di quello che sappiamo fare. Per la prima volta è accaduto, non c’era nessun segnale. La sconfitta è meritata. Dall’altra parte c’era una squadra forte, ma noi non abbiamo fatto la partita che potevamo fare”.

L'insoddisfazione del tecnico è emersa anche nella conferenza stampa post partita: "La responsabilità è tutta nostra, non abbiamo fatto niente di quello che avevamo preparato. Non erano questi i segnali. Oggi non abbiamo fatto bene. Analizzeremo questa prestazione, sicuramente molto brutta.

La Lazio è una grande squadra con grandi qualità di palleggio, che ti fa girare a destra e a sinistra, noi però contro queste squadre abbiamo sempre fatto grandi partite. Meriti alla Lazio per come l’ha gestita, non voglio togliergli niente, ma ci sono anche tanti demeriti nostri per come l’avevamo preparata.

Il rigore? Orsato è il miglior arbitro italiano, io mi fido del suo giudizio. Se l’ha dato, vuol dire che era giusto darlo".