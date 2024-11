Criscitiello: "La Lazio è il Made in Italy che funziona. Chi si lamenta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella diretta televisiva di ieri su Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato del modello Lazio elogiando il lavoro della presidenza biancoceleste in questi anni. Ecco le sue parole: "Lotito come presidente non si può discutere. Cari laziali avete il miglior presidente che c'è in Italia; senza spendere e spandere sa fare calcio. Ha il merito di aver portato a grandi livelli allenatori come Inzaghi e Baroni, chi si lamenta di Lotito non guarda ciò che ha fatto realmente per la Lazio. Poi può stare simpatico o meno, ma a oggi la Lazio è un grande esempio di Made in Italy che funziona. Io ad esempio su Baroni ero scettico, ma sta dimostrando che la gavetta funziona alla grande".