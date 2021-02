Crosa: “Il tipo di gioco della Lazio può creare problemi al Bayern Monaco”

Giacomo Crosa, giornalista italiano ed ex atleta di salto in alto, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il turno di Serie A e proiettarsi verso le gare di Champions League in programma questa settimana: "E' un campionato anomalo. Serve capacità di adattamento. Chi lo farà meglio, vincerà. Sono convinto che molti giocatori in queste condizioni rendono di più di quello che era il loro standard. Alcuni si esaltano perché non hanno pressione, altri che rendono meno perché manca la pressione. Lazio-Bayern Monaco? Il tipo di gioco dei biancocelesti può creare dei problemi agli automatismi di una squadra così forte come quella bavarese".

