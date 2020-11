Crotone, il ds Ursino: "Muriqi grande attaccante va aspettato" E su Caicedo...

Dopo la pausa per le Nazionali la Lazio tornerà in campo sabato nel match contro il Crotone in programma alle 15:00. Il direttore sportivo dei calabresi, Giuseppe Ursino, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare proprio dei biancocelesti: "Vedere la Lazio giocare prima del lockdown era un piacere, un incanto, poi è cambiato tutto". Sul caos tamponi: "Rispettare i protocolli è l’unica strada, fortunatamente noi non abbiamo mai avuto esiti dubbi come nel caso di Immobile". Infine una battuta sull'attacco della squadra di Inzaghi: "Speriamo che contro di noi giochi Caicedo dall’inizio (ride, ndr). Muriqi? Lo conoscevo prima del suo arrivo in Italia, va aspettato, è un grande attaccante".

FORMELLO - Lazio, Leiva è tornato: via libera e intera seduta in gruppo

Lazio, Guido Paglia: "Luis Alberto? Cretinata grave, contro il Crotone non deve giocare"

TORNA ALLA HOME PAGE