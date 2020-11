Crotone - Lazio, Montalcini (inviato TMW): "Ha ripreso a diluviare. Gara a rischio per due motivi..."

Intervenuto ai nostri microfoni, Vincenzo Montalcini, inviato a Crotone per Tuttomercatoweb, ha chiarito la situazione legata al nubifragio che ha colpito la città, esprimendosi anche sulla gara contro la Lazio e l'eventuale rinvio: "La società ci ha appena girato una nota in cui ci conferma che la partita si giocherà. La situazione al momento è molto strana. Alcune zone della città sono allagate, in altre sembra quasi che non sia successo niente, come ad esempio quella dello stadio, che si trova particolarmente in alto. I problemi sullo svolgimento della gara sono due: il primo è che tutte le forze dell’ordine sono impegnate nei quartieri gravemente danneggiati e stanno aiutando la popolazione in difficoltà, quindi non so quanto possano aiutare allo stadio per il servizio d’ordine. Il secondo riguarda proprio le previsioni: stando ai dati che abbiamo, il meteo non promette niente di buono, è in costante peggioramento. Anche adesso ha ricominciato a diluviare".

