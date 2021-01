Cucchi: "Gara senza respiro. Complimenti all'Atalanta, ma anche la Lazio..."

La Lazio esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l'Atalanta arrivata allo Gewiss Stadium. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Gasperini strappa il pass per le semifinali, imponendosi sugli avversari grazie ai gol di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. Inzaghi e i suoi ragazzi ci provano fino alla fine ma non arriva il gol del pareggio. Al termine della sfida, Riccardo Cucchi ha analizzato il match come accade ormai di consueto. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Grande intensità. Prevale l'Atalanta che, in 10, resiste all' assalto della Lazio. Non sono mancati gli errori ma la partita è stata senza respiro. Complimenti all' Atalanta sempre più solida ed efficace. Ma anche alla Lazio che l'ha giocata senza risparmiarsi".

