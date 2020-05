Cucchi: "Siamo a un punto di svolta, segnali positivi per riprendere. Sul 26 maggio..."

Sarà una settimana decisiva questa, per quello che riguarda la ripresa eventuale o meno del campionato, con il Consiglio di Lega e l'incontro decisivo di giovedì tra le componenti del calcio italiano e il Ministro Spadafora. A tal proposito, è intervenuto come di consueto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l'ex cronista Riccardo Cucchi: "Siamo ad un punto di svolta, ci sono gli elementi e i tempi per prendere una decisione valutando la sicurezza necessaria per riprendere a giocare. Abbiamo maggiori certezze rispetto ai mesi passati, e la possibilità che si riprenda è più che concreta".

CALCIO IN CHIARO - "Ripresa del calcio, che secondo il Ministro Spadafora, potrebbe essere trasmessa nel classico format della Diretta Gol in chiaro come in Germania per evitare assembramenti. Sul tema si è così espresso Cucchi: "L'idea nasce probabilmente per evitare che i tifosi si radunino in massa in pub e locali per vedere le partite. Tuttavia, trovo che sia un'ipotesi molto complessa da percorrere. Le pay tv stanno riscontrando difficoltà nella gestione e nei pagamenti dei diritti tv, non avendo potuto trasmettere le partite in questi mesi, e perdendo entrate e abbonamenti tv".

IPOTESI RECUPERO - "Secondo quando riportato da Sky Sport, nel weekend del 13/14 giugno, potrebbero essere recuperate le quattro partite mancanti della venticinquesima giornata nelle regioni di fatto più colite dal virus: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria, e Torino-Parma. Per Cucchi, sarebbe un segnale positivo: "Sarebbe importante e molto bello, poter far ripartire il calcio dai luoghi più colpiti, trasmettendo una testimonianza di ripresa e di posività in tutto il paese e di spensieratezza". 26 MAGGIO- "Non potei raccontare quella partita, essendo in regia per curare la trasmissione della partita. Al gol di Lulic però, ricordo di aver iniziato a correre per la redazione. Fu una grande gioia".

