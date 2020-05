Serie A, infortunio al polpaccio per Ibrahimovic: rischio lungo stop

Rischio lungo stop per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe riportato un infortunio al polpaccio durante l'allenamento svolto oggi a Milanello. Nelle prossime ore, lo svedese effettuerà i consueti accertamenti per il responso medico. Incrociano le dita i rossoneri, sperando che il problema dell'attaccante non riguardi il tendine d'Achille, ma il rischio c'è. L'ex Inter e Juventus avrebbe lasciato il centro sportivo senza stampelle ma scuro in volto.

