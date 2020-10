Daino: "Immobile pazzesco con la Lazio, ma in Nazionale funziona diversamente"

Il faro dell'attacco della Lazio è Immobile, i numeri parlano chiaro. Ai microfoni di TMW, Daniele Daino ha analizzato il rendimento del bomber in nazionale: "Ci sono giocatori che rendono meglio nel club, come Mancini che alla Samp era straordinario e non ti spiegavi il perché non fosse decisivo anche in Nazionale. E sta accadendo anche a Immobile. Con la Lazio ha numeri pazzeschi, ma indossare la maglia della Nazionale, avere altre idee e tattiche può portare a dei problemi. Nel club tutto gira intorno a te, in Nazionale non è così".

Juventus, de Ligt accelera i tempi di recupero: nel mirino la Lazio

Spagna, il paradosso dei Luis: perché Enrique non vede Alberto?

TORNA ALLA HOMEPAGE