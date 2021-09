Dalla Spagna: James Rodriguez riparte dal Qatar. visite mediche con l'Al-Rayyan

James Rodriguez ha trovato finalmente la sua nuova squadra, ripartirà dal Qatar. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il trequartista dell'Everton, accostato anche alla Lazio di Sarri in questa sessione di calciomercato, è arrivato a Doha dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà all'Al-Rayyan. Il colombiano esce dall'Europa per giocarsi ancora le sue carte.