DAZN, la nota dell'Agcom: "Chiediamo chiarimenti e indennizzi"

Nella serata di ieri sera Dazn ha creato parecchi problemi agli utenti, furiosi per essersi persi significativi spezzoni dei match a causa di numerosi problemi alle trasmissioni. La Lega di Serie A ha detto di essere pronta ad agire per vie legali, mentre Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato di un tavolo di discussione con Governo, Serie A e Agcom. Quest'ultima "a seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute, come si legge nella nota dell'Autorità, ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata. Agcom ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera adottata dall'Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria".