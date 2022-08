DAZN, la Vezzali annuncia: "Pronto tavolo di discussione con Governo, Agcom e Serie A"

TUTTOmercatoWEB.com

I problemi di DAZN durante la prima giornata di Serie A fanno discutere. La Lega di A si è detta pronta ad azioni legali, mentre gli utenti sono inferociti. I cambi di pacchetto, l'aumento dei prezzi e l'impossibilità di condividere gli account avevano già scaldato gli animi in estate, ma ora la situazione è peggiorata. Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha scritto su Twitter: "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, IL governo e l'AGCOM, in modo da affrontare prima possibile quanto accaduto".