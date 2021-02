De Marinis: "Più che la Lazio mi preoccupa l'Inter. Sullo Scudetto..."

Davide De Marinis, noto cantautore italiano e tifoso nerazzurro, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per analizzare il match di domenica sera che metterà di fronte Inter e Lazio sul prato verde di San Siro. Di seguito le sue parole: "La Lazio è una gran bella squadra. Mi impensierisce di più l’Inter. Alterna prestazioni ottime ad altre davvero brutte, per questo la chiamiamo 'pazza'. Scudetto? L’importante è che non lo vinca la Juventus, mi va bene anche il Milan".