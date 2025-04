Delio Rossi: "Lazio, chiudila stasera. Sul terreno sintetico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex tecnico biancoeleste Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Manca sempre meno a Bodo/Glimt - Lazio, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, e Delio Rossi ha le idee chiare su cosa (non) dovrà fare la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: “Il problema per la Lazio a Bodo non sarà il freddo, ma quel terreno sintetico. Tecnicamente la Lazio ha qualcosa in più, ma non c’è abitudine sul quella tipologia di campo. Quella di questa sera è la gara più importante anche per questo. Ci saranno sensazioni e rimbalzi diversi, in passato ho avuto esperienze sul campo sintetico ed ho avuto problemi. Sono cose che incidono".

"Bisogna affrontare la gara in maniera seria, sperando di non avere infortuni. Non bisogna giocare per gestire, ma per dare tutto, altrimenti rischi di perdere questa e la prossima. La difficoltà sarà anche quella di recuperare dopo aver giocato su quel campo ed in quelle condizioni atmosferiche. Non devi pensare alla gara di ritorno, dovresti chiuderla stasera perché sei più forte di loro. Poi, però, ci sono queste variabili che complicano tutto".

"Sarebbe un errore scendere in campo con l’idea di gestire la situazione. Devono andare con l’idea di chiuderla già stasera. Se la squadra di Baroni riuscisse a replicare la prestazione di Bergamo, probabile che possa vincere anche in Norvegia".