Den Haag, Kishna non verrà riscattato. Il ds: "Cerchiamo rinforzi"

Non sarà ancora al Den Haag stavolta il futuro di Ricardo Kishna. La scorsa estate l’esterno olandese aveva promesso che quella contro l’Ajax non sarebbe stata l’ultima partita con il club in cui è cresciuto. E la formazione de L’Aia aveva deciso di dargli fiducia prolungando, all’ultimo giorno disponibile, il prestito di un altro anno. Una scelta dettata dalla volontà di voler seguire il ragazzo nel percorso di riabilitazione. La stagione però non è andata come sperato con il classe ’95 che ha giocato soltanto una gara con la Primavera e ottenuto tre convocazioni in prima squadra. Alla scadenza del 30 giugno Kishna farà allora ritorno alla Lazio. La conferma arriva dal ds Jeffrey Van As che già ad aprile aveva anticipato questo scenario. “Stiamo cercando rinforzi in attacco. In quel ruolo abbiamo perso Lorenzen, Becker, Yuning Zhang e Kishna”, ha detto ai microfoni di Omroep West. Quella che sembrava una piccola favola non ha avuto dunque un lieto fine con il giocatore che, come rivelato dal tecnico Groenendijk, ha passato anche giorni difficili. Con un contratto in biancoceleste in scadenza nel 2020 il futuro è ora in bilico.

