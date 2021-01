Derby, Capello: “Vedo meglio la Roma, ecco perchè...”

Meno di 5 giorni al derby tra Lazio e Roma, e Fabio Capello, in una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha espresso il suo parere: “Ammiro la Roma, apprezzo Fonseca che ha saputo cambiare e dare una forte identità alla squadra, la vedo più pronta per il derby ”. Una questione di idee tattiche, e di continuità: “Anche Inzaghi è un ottimo tecnico, ma la Lazio nonostante parta sempre 1-0 con Immobile, ha avuto troppi alti e bassi in stagione ”. Il verdetto lo darà il campo, ma le premesse per un grande derby ci sono tutte. Alla Lazio, il compito di smentire i pronostici, e dare continuità di risultati, cercando forse la svolta per la propria stagione.

