Derby, Mimun: "Che derby triste senza tifosi ma sempre forza Lazio!"

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Lazio e Roma che scenderanno in campo domani all'Olimpico alle 20:45 per il derby della Capitale. Il grande assente sarrà il pubblico, vero cuore di una delle partite più intense della stagione. Il direttore del Tg5 e tifoso della Lazio Clemente Mimun ha detto la sua in merito su Twitter: "Niente tifosi, niente striscioni, niente cori che derby triste! Sempre e comunque forza Lazio,ma sara' durissima".

