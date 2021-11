Di Gennaro: "La Juventus rischia ma la Lazio senza Immobile..."

Tra 48 ore la Lazio scenderà in campo contro la Juventus nel big match in programma sabato 20 novembre all'Olimpico. Sul tema ha detto la sua l'ex calciatore Antonio Di Gennaro che ha così dichiarato ai microfoni di TMW Radio: "I biancocelesti si sono confrontati col loro allenatore e la situazione è cambiata. La Juventus rischia, ma non credo che potrà essere quella vista finora. Immobile out? Quando ti manca viene meno mezzo attacco".

