Di Marzio: "La Lazio può continuare a far bene fino alla fine"

Lazio inarrestabile, dieci vittorie di fila e terzo posto blindato. Dove potrà arrivare la formazione di Inzaghi? Ai microfoni di TMW ha detto la sua Gianni Di Marzio: "Sono rimasto sorpreso dalle romane: la Lazio può fare bene fino alla fine, la Roma anche. Per quanto riguarda la Juventus, non ho ancora visto la squadra che è l'espressione del proprio allenatore. Il Napoli è un flop, ci aspettavamo potesse lottare per lo Scudetto".

