Lazio - Cremonese, probabili formazioni: c'è Proto, Berisha con Immobile

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - CREMONESE - Eccola, la Coppa Italia. Eccola, la Lazio in versione alternativa. È giusto così, Inzaghi l'ha ripetuto più volte dopo la vittoria sul Napoli: “Devo essere bravo nel coinvolgere ognuno dei miei ragazzi, sperando che tutti siano al 100%”. Ergo, il turnover è necessario, a partire dal portiere: giocherà Proto. In difesa si sposta sul centrosinistra Acerbi, Radu verrà tenuto a riposo. Luiz Felipe scalerà dunque al centro con Bastos abile e arruolabile sul centrodestra. Patric verrà impiegato sulla corsia di destra in modo da permettere a Lazzari di rifiatare. Manuel è costretto agli straordinari da mesi a causa della forma ballerina di Marusic, oltretutto squalificato in Coppa Italia. Così come Lucas Leiva: in mediana si posizionerà Cataldi, alla sua destra Parolo e a sinistra Luis Alberto. Lo spagnolo è stato provato tra i titolari, dovrebbe fare staffetta con Milinkovic. Questo perché Caicedo, assente alla rifinitura, non sarà della partita. Probabilmente quindi Berisha verrà avanzato al fianco di Immobile, costretto a stringere i denti. Sulla fascia mancina si vedrà invece Jony al posto di Lulic. Correa (reduce da un affaticamento al polpaccio) non verrà rischiato, spera in una maglia almeno a gara in corso Adekanye. Così come gli altri "baby" Jorge Silva e Andrè Anderson. Convocati anche Minala, Casasola e Djavan Anderson.

CAPITOLO CREMONESE - I griogiorossi hanno cambiato guida tecnica: esonerato Marco Baroni, reintegrato Massimo Rastelli (aveva iniziato lui la stagione, prima dell'esonero a ottobre). Ecco perché permane qualche incertezza sulla formazione della Cremonese. Rastelli prediligeva il 3-5-2, Baroni era passato al 3-4-3. Si vedrà. In ogni caso a Cremona dovranno fare a meno dello squalificato Claiton in difesa, mentre per il motivo opposto rientrerà Ravanelli. A centrocampo non ci sarà Soddimo, sta per trasferirsi al Pisa. Mentre davanti Palombi potrebbe sfidare il suo passato (e futuro?): è in ballottaggio con Ciofani e Ceravolo. In tre si giocheranno due maglie. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Cremonese.

Lazio - Cremonese

Coppa Italia 2019/20 - Ottavi di finale

Stadio Olimpico di Roma - martedì 14 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Berisha, Immobile. A disp.: Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Milinkovic, Minala, D.Anderson, A.Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Radu, Correa, Lulic, Caicedo

SQUALIFICATI: Leiva, Marusic

DIFFIDATI: nessuno

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. A disp.: Ravaglia, Volpe, Bia, Bignami, Caracciolo, Renzetti, Boultam, Girelli, Gustafson, Valzania, Palombi. All.: Massimo Rastelli.

INDISPONIBILI: Piccolo, Soddimo, Mogos e Kingsley

SQUALIFICATI: Claiton

DIFFIDATI: Castagnetti, Soddimo

ARBITRO: Maggoni (sez. Lecco)

ASSISTENTI: Robilotta e Sechi

IV UOMO: Dionisi

VAR: Giua

AVAR: Ranghetti

SPECIALE LAZIO - CREMONESE - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019/20. Durante i 90/120 minuti dell'incontro Lazio-Cremonese sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 18:00, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Olimpico di Roma vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo martedì allora: appuntamento alle ore 18:00 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!

LAZIO - CREMONESE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

TORNA ALLA HOMEPAGE