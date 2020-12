Diaconale, la famiglia: "Uomo immenso, marito amorevole e papà unico. Grazie per tutto l'affetto dimostrato"

"Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che in questo momento difficile stanno dimostrando stima e affetto per Arturo. Un uomo immenso. Un marito amorevole. Un papà unico. Un vero Orso di Pietra. Per il quale la cosa più importante è aiutare gli altri. Il tuo esempio, la tua passione ed il tuo amore non ci lasceranno mai anche se ci mancherai tantissimo. La tua Famiglia", questo il messaggio della famiglia di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, scomparso questa mattina all'età di 75.

Morte Diaconale, la tristezza di Anna Falchi: "Arturo, le aquile ti piangono" - FT

Morte Diaconale, l'ultimo saluto di Lotito: "Esempio per molti, impossibile non vederti più a Formello"

TORNA ALLA HOMEPAGE