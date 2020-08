DIRETTA - Calciomercato Lazio, avanzano James Rodriguez e Giroud: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Incassato il grande rifiuto di David Silva, la Lazio volta pagina e si lancia sul mercato. La volontà della società è quella di regalare a Inzaghi un grande nome altisonante per festeggiare il ritorno in Champions League. Gli indizi sembrano portare verso James Rodriguez. Il colombiano è in uscita dal Real Madrid dove i rapporti con Zidane non sono buoni. "Voglio andare a giocare altrove dove possano amarmi" ha tuonato mentre è in vacanza. Il giocatore è assistito da Jorge Mendes, molto vicino ai biancocelesti, e questo potrebbe favorire l'operazione con un contratto simile a quello offerto all'ex 21 del City. Nella serata di ieri è rimbalzata la candidatura di Olivier Giroud. Il francese, inseguito a gennaio, ha prolungato di un anno l'accordo con il Chelsea ma potrebbe lasciare Londra. La Lazio ci sta provando nuovamente e spera in due operazioni flash per non trascinare il tutto per le lunghe come accaduto con David Silva (per cui emergono dettagli sulla trattativa e sulle ragioni della scelta Real Sociedad).

GLI ALTRI NOMI - James Rodriguez e Giroud in prima fila, ma non sono gli unici nomi (clicca qui per tutte le alternative). Tante sono le alternativa a cominciare da Rafinha e Shaqiri, in uscita da Barcellona e Liverpool, già accostati più volte alle aquile. Non va dimenticata l'ipotesi Felipe Anderson, il brasiliano spinge per tornare a Roma, così come quella che porta a Origi. In Italia, invece, piacciono Lasagna e De Paul, ma l'Udinese spara altissimo per entrambi. Non è nemmeno escluso che la Lazio stia lavorando in gran segreto a un altro nome mai emerso per evitare una nuova scottatura.

LE ALTRE TRATTATIVE - Muriqi resta vicinissimo e nei prossimi giorno si attende l'annuncio, mentre qualche giorno in più servirà per Mohamed Fares della Spal. Nell'affare dovrebbe entrare anche Palombi, seguito anche dal Pisa. In difesa prosegue il duello con l'Inter per Kumbulla che resta il favorito insieme al sudcoreano Kim Min Jae. Anche qui attenzione alle possibili sorprese dell'ultima ora. Sono ripresi i contatti per Bonaventura, svincolatosi dal Milan, che può essere un'alternativa valida per la linea mediana. A Brescia parlano della Lazio interessata a Ernesto Torregrossa. Si lavora sempre in uscita con Bastos, Caicedo e Jony vicini all'addio.

Lazio, James Rodriguez: "Voglio andare dove posso giocare e dove mi sento amato"

Calciomercato Lazio, un big per la Champions: tutti i nomi in ballo

TORNA ALLA HOME