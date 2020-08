Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: “Il West Ham pronto a cedere Felipe Anderson”

Dopo due stagioni in chiaroscuro in Inghilterra con la maglia del West Ham, Felipe Anderson sembrerebbe prossimo a lasciare la Premier in questa sessione di mercato. Secondo il Dailystar, la Lazio dopo l'esito negativo della trattativa con Silva, starebbe pensando ad un ritorno del brasiliano. Gli inglesi avrebbero bisogno di fare cassa per finanziare il proprio mercato, essendo alla ricerca di un difensore centrale, un terzino e un attaccante. Lo stipendio di 5 milioni del brasiliano potrebbe spaventare i biancocelesti e al momento gli Hammers non avrebbero ricevuto offerte per Anderson prelevato proprio dai capitolini per 36 milioni di euro due stagioni fa. Tra i tanti nomi che circolano in queste ore però, chissà che la Lazio non stia davvero pensando ad un clamoroso ritorno di Felipe Anderson.

