David Silva, dalla conferma del 7 agosto al dietrofront: cosa è successo

David Silva è ormai un giocatore della Real Sociedad. La notizia è arrivata nella serata di lunedì come un fulmine a ciel sereno che ha lasciato di stucco in primis la Lazio stessa e ben si capisce dalla nota di ieri del ds Tare molto amareggiato dall’accaduto. Forse perché proprio il direttore sportivo aveva fiutato che qualcosa stava mutando e che forse il giocatore stava lentamente cambiando idea. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lazio in questo caso si era mossa per tempo tanto che il primo contatto in assoluto tra la società e il fratello del giocatore risale al 27 luglio. Tramite Gaurdiola poi Tare era riuscito a prendere i contatti con il fratello di Silva. Il 4 agosto la Lazio aveva già definito l’offerta per il giocatore del City: triennale da 10 milioni di euro, jet privato, casa in centro e altri benefit. La trattativa era quindi impostata sui giusti binari, il fratello di Silva viene a Roma e discute di tutto fino al 7 agosto giorno in cui la decisione presa sembra essere quella definitiva. L’accordo è totale su tutto e quindi manca solo la firma: la Lazio invia i contratti per posta, a Formello c’è la parola dello spagnolo che promette la firma il lunedì successivo.

DIETROFRONT - Poi tutto cambia: il 10 agosto il primo rinvio mentre Silva si allena con il City in vista della gara di Champions, nessuna traccia del fratello. Ed è qui che il ds Tare fiuta che qualcosa non va e chiede quindi di poter parlare con i legali del giocatore, il fratello ancora una volta non fornisce il numero degli avvocati. Si pensa se sfilarsi dalla trattativa ma vista l’importanza del giocatore e la parola data si opta per l’attesa fino alla serata di lunedì quando poi le carte vengono scoperte in modo definitivo. Arriva la chiamata di Nandez Jimenez che comunica la volontà di Silva di non firmare per la Lazio. Alle 23:00 il comunciato del club spagnolo che annuncia l'acquisto dello spagnolo.

