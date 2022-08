DIRETTA - Calciomercato Lazio, caccia al terzino per completare l'opera

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il mercato della Lazio potrebbe non essere finito, o almeno è quanto svelato da Igli Tare ai microfoni di DAZN . In entrata manca solo un terzino, quello sembra essere stato promessi da Lotito a Sarri, ma la condizione necessaria è la cessione di Hysaj o Fares: il primo non sembra più negli interessi del Valencia, l'altro si allena a Roma per recuperare dall'infortunio. La notizia poco gradita ai tifosi arriva dall'Inghilterra: il West Ham ha pronta un'offerta da 15 milioni e un contratto fino al 2026 per Emerson Palmieri. A Sarri piacciono Valeri della Cremonese e Parisi dell'Empoli.

IN USCITA - Londra sembra invece essere stata snobbata da Acerbi che vuole solo vestire la maglia dell'Inter e spera che venga abbandonata definitivamente la pista Akanji. Per quanto riguarda le uscite, Luis Alberto sembra ormai destinato a rimanere in biancoceleste, epilogo che i tifosi sperano anche per Milinkovic-Savic più volte accostato al Manchester United: i Red Devils però sembrano avere in queste ore occhi solo per Casemiro del Real Madrid. Quasi definitivamente sventato lo spauracchio "cessione del Sergente" si pensa a piazzare gli altri esuberi. Sirene francesi per Jean-Daniel Akpa Akpro, turche per Sofian Kiyine, mentre a Formello sembrano puntare parecchio su un giovane del vivaio: rifiutata l'offerta del Siena per Marco Bertini, ormai ex capitano della Primavera.