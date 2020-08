DIRETTA - Calciomercato Lazio: il Benfica piomba su Carlos Fernandez

AGGIORNAMENTO - La Lazio ha pensato a un colpo offensivo, Tare avrebbe fatto un sondaggio per Carlos Fernandez reduce da una stagione positiva in prestito al Granada. Come riporta Estadio Deportivo, però, il Benfica avrebbe fatto passi concreti per assicurarsi il giocatore del Siviglia. Il club spagnolo non vorrebbe perdere il talento classe '96, infatti Monchi vorrebbe inserire un'opzione di riacquisto pari a 15-20 milioni.

Continua a lavorare sul mercato la Lazio e questo weekend sarà decisivo per chiudere alcune trattative. In pole c'è la chiusura con la Spal per l'affare Fares: l'incontro è fissato appunto in questi giorni con la società di Mattioli che spinge per avere 10 milioni cash senza contropartite. Situazione di stallo invece per quanto riguarda la questione relativa a Muriqi, solo ieri ha parlato il numero uno del Fenerbahce ribadendo che per meno di 20 milioni l'attaccante rimarrà in Turchia. Non solo, pare che anche la Fiorentina si voglia inserire nella trattativa e che questo abbia scatenato l'ira del patron Lotito.

DIFESA - Due giorni fa Tare ha reso noto che la Lazio si sfila dalla trattativa per Kumbulla e quindi è alla ricerca di un altro profilo per la difesa. Uno dei nomi è quello di Badstuber, in forze allo Stoccarda e in scadenza di contratto nel 2021. Attenzione anche a Nastasic dello Shalke 04, classe 1994. Rimane poi sempre in auge Kim Min Jae: il sudocoreano che piace molto a Tare.

PARTENZE - Sul lato cessioni non cambia la situazione legata ai partenti. Bastos è sempre più vicino alla Turchia mentre Caicedo al Qatar anche se per il momento non c'è stata nessuna chiusura ufficiale.

