DIRETTA - Calciomercato Lazio, intreccio con Firenze: United scaricato da Fernandes

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Secondo quanto riportato in Inghilterra, il Manchester United sarebbe stato scaricato da Bruno Fernandes. L'ex Samp preferirebbe trasferirsi al Tottenham mentre Pogba sembra ormai destinato a restare a Manchester. Nelle prossime ore sarà più chiaro se c'è questo dietro l'indecisione nell'affare con il portoghese o se i Red Devils stanno ancora pensando a Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Badelj ha lasciato il ritiro di Marienfeld. Il croato tornerà in Italia per riabbracciare la Fiorentina, la sua avventura con la Lazio è arrivata al capolinea.

Nella serata di ieri il calciomercato della Lazio si è infiammato, almeno in uscita: Milan Badelj è a un passo dal ritorno alla Fiorentina, la fumata bianca definitiva è attesa nella prossime ore. I biancocelesti però potrebbero anche non acquistare nessun sostituto del croato. Danilo Cataldi sta convincendo Inzaghi, potrebbe essere lui il vice Leiva. Capitolo Milinkovic: il suo futuro è legato a tante variabili, ora la permanenza del serbo a Roma non è più così utopica. Nel caso in cui dovesse partire, la Lazio non andrà su Yazici. Il Lille ha quasi chiuso con il Trabzonspor, decisiva l'ultima offerta. Berisha verrà testato, così come Andrè Anderson. Alla fine potrebbero restare entrambi nel ruolo di mezzala di riserva, permettendo proprio a Cataldi di scalare come regista. Da registrare anche l'interesse dei biancocelesti per Fofana, rilanciato da Tuttosport: l'Udinese chiede 12 milioni e, se qualcuno non dovesse convincere nel ruolo di interno, il franco-ivoriano potrebbe diventare un nome caldo a prescindere dalla partenza o meno di Sergej.

IL TERZO ATTACCANTE - A margine della sfida al Paderborn, in casa Lazio si è tenuto un vertice di mercato. Mister Inzaghi ha chiesto al ds Tare una terza punta da affiancare a Immobile e Caicedo. Il sogno è Llorente, che però pretende un triennale da 4 milioni a stagione: troppi per il club biancoceleste. Su di lui nelle ultime ore si è fatta sotto prepotentemente la Roma. È tornato in auge, invece, il nome di Simeone. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, la cessione di Badelj alla Fiorentina potrebbe facilitare la messa sul tavolo anche dei discorsi per il cartellino del Cholito. Al momento resta una delle ipotesi, complicato che possa tradursi in qualcosa di concreto anche per la richiesta della viola (sopra i 10 milioni). Intanto, la Lazio e Caicedo sono tornati a parlare di rinnovo, lo riporta Sky Sport. Non sono arrivate offerte congrue al valore dell'ecuadoriano (valutato tra i 7 e i 9 milioni di euro) e Lotito non vorrebbe perderlo a zero. El Panteròn si è dimostrato uno dei più in forma del precampionato, potrebbe confermarsi a ottimi livelli anche in questa stagione

LE USCITE - Badelj, Pedro Neto, Bruno Jordao. La Lazio si sta muovendo per sfoltire la rosa, dopo il centrocampo è arrivato il turno della difesa. Wallace è in esubero, il Wolverhampton – sotto l'azione di Mendes – potrebbe accogliere il brasiliano insieme ai due portoghesi. Secondo Radiosei, per Durmisi ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Fenerbache oltre a quello già noto del Besiktas. Aumentano le quotazioni della permanenza di Patric: la Fiorentina, il club più interessato a lui, ha preso Lirola. Infine, per l'arrivo del transfer di Jony dovrebbe essere questione di tempo: la FIFA sta per inviare la documentazione necessaria, con tutta probabilità le lamentele del Malaga resteranno fini a sè stesse.

