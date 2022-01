DIRETTA - Calciomercato Lazio: Jony e Adekanye in partenza, Miranchuk il primo nome

A quarantotto ore dal gong della sessione invernale di calciomercato, la Lazio, complice l'indice di liquidità che ha bloccato le operazioni in entrata, non ha ancora acquistato alcun giocatore. In questo senso, la cessione - non ancora ufficiale - di Muriqi al Mallorca sembra essere la chiave di volta per regalare qualche rinforzo a Maurizio Sarri. La conferma della volontà del club è stata ben espressa da Lotito: "Adesso scendo in campo io. Faremo qualcosa sul mercato". Per quanto riguarda le uscite, oltre all'attaccante kosovaro, Jony è vicino al trasferimento in Segunda Division tra le fila dello Sporting Gjion: sull'ipotesi si è espresso anche l'allenatore della squadra asturiana. Adekanye, invece, dovrebbe andare in prestito in Serie B al Crotone. La trattativa sembra chiusa, in attesa solamente dell'ufficialità.

MERCATO IN ENTRATA - A proposito degli affari in entrata, quello di Miranchuk rimane un nome caldo. Dopo la smentita di Luca Percassi, Lotito si sarebbe mosso in prima persona, coinvolgendo il patron dell'Atalanta, Antonio Percassi. A ostacolare la trattativa, tuttavia, la volontà di Gasperini: l'allenatore non è convinto dalle cessione dell'attaccante russo. Occhio poi ai piani d'emergenza. Nella giornata di ieri è rispuntato il nome di Jovane Cabral. Capoverdiano ma con passaporto portoghese, potrebbe essere tesserato anche dopo la formalizzazione del tesseramento di Kamenovic, che dovrebbe comunque avvenire a breve. I rumors davanti contatti avviati tra Lazio e Sporting, tuttavia non sono giunte conferme. Si è parlato anche di Kaio Jorge della Juventus, proposto alla Lazio, ma anche a Cagliari e Sampdoria. È in uscita dal club bianconero tramite prestito con diritto di riscatto, ma di certo nessuna immagina che Lotito possa valorizzare un giocatore di Agnelli.

DIFESA - Si è complicata, ma rimane viva, la pista legata a Casale del Verona. Tare e Lotito avrebbe detto subito no alla proposta di Ghoulam, che comunque con Olivera a Napoli solamente a giugno, aveva già conosciuto qualche ostacolo di troppo. Non sono emerse conferme per l'olandese Dijks, in uscita dal Bologna. Non si è più parlato, infine, di Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, altro nome indicato da Sarri.

