DIRETTA - Calciomercato Lazio: Lazzari c'è, quanta concorrenza per Milinkovic

La Lazio ha piazzato quello che ormai è diventato il terzo colpo di questo calciomercato. A una settimana dall'annuncio ufficioso dell'acquisto di Manuel Lazzari, infatti, i biancocelesti e la Spal sono arrivati a dama. Quei dettagli da limare sulle modalità di pagamento sono stati risolti nella notte, nei prossimi giorni l'esterno effettuerà le visite mediche e partirà per Auronzo di Cadore insieme alla squadra. Come già noto, non ci sarà invece Stefan Radu: il romeno interessa sia in Italia che all'estero, ma preferirebbe lasciare il Bel paese. Nel frattempo, in Spagna Jony ha confermato il suo arrivo alla Lazio. Entro l'11 luglio atterrerà a Roma, effettuerà poi visite mediche e test atletici prima della partenza per Auronzo di Cadore. A fargli da mentore, secondo lo spagnolo, sarà il suo connazionale Luis Alberto. C'è ottimismo in merito alla permanenza del Mago, nei giorni scorsi sono arrivati segnali distensivi: il rapporto con Simone Inzaghi è sempre stato ottimo, un incontro tra oggi e domani dovrebbe chiarire la sua posizione anche con la società.

CAPITOLO MILINKOVIC - Galotto fu quel like, in senso positivo. Sui social Milinkovic ha lanciato qualche messaggio in codice, a lui restare a Roma non dispiacerebbe, ma sul suo futuro pende ancora più di un'incertezza. Per la Lazio non è in vendita, Lotito ascolterà solo eventuali offerte irrinunciabili: si parte da una base a 3 cifre, l'impressione è che a 75 milioni (l'offerta che vorrebbe presentare il PSG) non si farà nulla. Da monitorare anche la situazione legata a Neymar: se l'asso brasiliano dovesse tornare al Barcellona per una cifra monstre, allora i parigini avrebbero ancora più liquidità per assecondare le richieste dei biancocelesti. O Ney non si è presentato alla ripresa degli allenamenti in Francia, verrà punito dal club. Il suo addio non è un'utopia. Nel frattempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i tifosi del Manchester United farebbero carte false per portare il Sergente in Inghilterra. Dello stesso parere dovrebbe essere anche la società: il serbo è il candidato numero uno a sostituire Pogba nel caso in cui si concretizzasse il suo trasferimento al Real Madrid. La terza - ma non per questo meno importante - concorrente per Milinkovic è la Juventus. L'arrivo di Rabiot a Torino sembrava aver fatto tramontare definitivamente l'interesse dei bianconeri, in realtà Andrea Agnelli sembra che stia seguendo molto da vicino l'evolversi della situazione legata al serbo. Se alla fine Sergej dovesse lasciare Roma, i preferiti del ds Tare per sostituirlo sarebbero Dominik Szboszlai del Salisburgo e Yusuf Yazici del Trabozonspor, quest'ultimo non ha ancora definito il passaggio al Lille.

GLI ALTRI - La partenza di Radu libererà un posto sul centrosinistra della difesa a 3 di Inzaghi. I nomi caldi a collocarsi in quel ruolo sono quelli di Martin Hinteregger dell'Augsburg – che piace nonostante la valutazione di 15 milioni sia considerata troppo alta – e Stanley N'Soki del PSG. Diverso il profilo di Adama Soumaoro, di piede destro e lontano dalle caratteristiche che cerca la Lazio per sostituire il romeno, di lui si è parlato per la prima volta nella giornata di ieri. Ieri si è vociferato anche del possibile arrivo di Perin in caso di partenza (molto improbabile) di Strakosha, così come dello svincolato Andrea Bertolacci per rinforzare la mediana. Niente di concreto al momento.

