DIRETTA - Ultimo giorno di mercato: tutti gli affari delle altre

CALCIOMERCATO - È partito il countdown. Via all'ultimo giorno di mercato. Il ticchettio dell'orologio scandirà la giornata dei club intenti a puntellare le rispettive rose, avranno tempo fino alle 20 e ogni minuto sarà prezioso per loro. In casa Lazio si spera nell'arrivo di un terzino, tiene banco la questione legata ad Acerbi così come in casa Inter. Le prossime ore saranno decisive per lui. Nel frattempo però, la società nerazzurra sta cercando un'alternativa: Zagadou rappresenta il suo piano b. Per il Napoli c'è ancora qualche spiraglio di chiudere per il portiere del PSG, Keylor Navas mentre è pronto a lasciare andare Ounas al Lille. Il Milan si prepara ad accogliere Dest, il difensore è in arrivo dal Barcellona. La Fiorentina sta tentando il tutto per tutto per cercare di strappare Parisi all’Empoli, che sta dando filo da torcere ai viola. Verdi è a un passo dal Verona. Gli scaligeri sono in procinto di incontrare la dirigenza del Torino per sbloccare l’affare, mentre il Monza è pronto all’assalto per Shomurodov.