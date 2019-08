Dramma Luis Enrique, il cordoglio della Lazio e dei calciatori biancocelesti

La notizia della morte della figlia di Luis Enrique ha sconvolto il mondo del calcio. La piccola Xana si è spenta a soli 9 anni: una tragedia per l'allenatore spagnolo. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio mandati pubblicamente a Luis Enrique in queste ore. Da parte di tutti, perché di fronte a una disgrazia simile non si può che stringersi attorno al dolore. "La S.S. Lazio è vicina a Luis Enrique ed alla sua famiglia in questo momento per la scomparsa della piccola Xana". Questo è il tweet della Lazio, seguito da tanti altri messaggi dei calciatori biancocelesti: da Luis Alberto a Patric, passando per Adekanye, Armini e Jorge Silva.

