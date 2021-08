Empoli - Lazio, il club ricorda l'appuntamento: "Il calcio è tornato!" - FOTO

Qualche ora d'attesa e poi al "Castellani" arriverà il fischio dell'arbitro, che darà il via a Empoli - Lazio, gara valida per la prima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è già approdata in Toscana e continua la preparazione alla sfida, così come quella di Andreazzoli, vogliosa di iniziare al meglio l'avventura nella massima serie da neo-promossa. Nel frattempo, sui profili social del club biancoceleste è stato condiviso il consueto post con cui si ricorda l'appuntamento di questa sera. "Il calcio è tornato", conclude.

