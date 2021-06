Eriksen, il messaggio di Mancini per il danese: “Forza ragazzo, ci vediamo in campo”

Il mondo del calcio è rimasto sotto shock per cosa è successo durante Danimarca - Finlandia, prima giornata di Euro 2020. Allo scadere della prima frazione, Christian Eriksen si è accasciato a terra accusando un malore. Tra le lacrime di compagni e della fidanzata il match è stato sospeso. Per fortuna il centrocampista dell'Inter respira e parla in ospedale. Tra i vari messaggi per il danese è arrivato anche quello del ct dell'Italia Mancini che su Twitter scrive: "Il mio pensiero e le mie preghiere sono per te. Forza ragazzo, ci vediamo in campo".