Euro 2020 a rischio rinvio, Figo: "La Uefa è preoccupata"

L'Europeo del 2020 rischia il rinvio all'estate 2021. La rassegna continentale, la prima itinerante, che dovrebbe iniziare tra meno di 100 giorni con la cerimonia inaugurale a Roma, è messa a serio rischio dallo sviluppo del coronavirus in Italia e in tutte Europa. Come riportato dal Mundo Deportivo anche Luis Figo ha confermato la preoccupazione dei dirigenti della Uefa: "Il Coronavirus è una preoccupazione per la Uefa che in questo momento è in attesa delle decisioni degli organi competenti. È una preoccupazione per tutti noi, ma non dobbiamo pensare che sia un'epidemia. A Euro 2020 mancano 3 mesi, si dice che quando arriverà la primavera il virus non sarà più così efficace. Per questo motivo serve solo aspettare".

