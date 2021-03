Euro 2020, tifosi all'Olimpico grazie all'app "Mitiga": il progetto

Manca sempre meno all'inizio di Euro 2020, l'Europeo itinerante che è stato posticipato di un anno a causa della pandemia. Tra le 12 sedi che ospiteranno il torneo c'è anche Roma e sarà obbligatorio per tutte le città garantire l'ingresso dei tifosi negli stadi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Figc sta studiando un metodo per aprire al pubblico l'Olimpico in vista della gara inaugurale tra Italia e Turchia in programma l'11 giugno. La soluzione sarebbe un'app, "Mitiga", in grado di tracciare le persone che si sono sottoposte al vaccino o a un tampone (al massimo 48 ore prima dell'evento) e consentirne l'accesso all'evento. Dentro lo stadio dovrà essere garantito comunque il distanziamento e l'uso della mascherina. Il Governo ha già dato il suo ok di massima ed entro la fine della settimana verranno illustrate le modalità di questa app. La Figc è pronta anche ad allargare a più di venticinquemila spettatori la portata dell'Olimpico. Entro il 7 aprile dovrà essere comunicata alla Uefa la disponibilità ad aprire, anche parzialmente, lo stadio e in caso di impossibilità la pena sarà l'esclusione dal torneo come sede ospitante.

