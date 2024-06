Euro2024 | Mandas: "Mi piace la Spagna. Seguo Neuer e Sommer perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Euro Morning Show, Mandas ha raccontato anche della prima convocazione con la nazionale greca e del rapporto con i compagni di squadra. Le parole: "L'atmosfera in squadra è eccellente, è fantastica. È una grande emozione essere con la propria nazionale. Per quanto riguarda la partita contro la Germania, abbiamo dato loro filo da torcere, usano la stessa linea arretrata. Non posso dire nulla, è il più grande onore per un giocatore".

A proposito di nazionali, impossibile non parlare dell'Europeo. Alla domanda su quale fosse la selezione che lo ha colpito, il biancoceleste ha dichiarato: "Non ho in mente una sorpresa. Mi è piaciuto il modo in cui la Spagna ha giocato, è stata aggressiva. Di tutte le squadre, solo la Spagna ha attirato la mia attenzione. Ha giocato un ruolo importante il fatto che oltre al calcio che hanno cercato di giocare, hanno anche giocato una difesa aggressiva cosa che non hanno fatto negli anni precedenti. Se c'è un portiere che guardo con attenzione? In generale no. Mi piace guardarne tanti e scegliere quello che fa per me. Al momento è Neuer perché abbiamo giocato contro in Champions League. È diverso guardarlo di persona. Capisco perché va avanti da così tanti anni. È un muro. L'ho visto da vicino, chiudeva ogni spazio per far segnare l'attaccante. Mi piace Sommer perché ha un buon posizionamento. Donnarumma? Mi piace perché è un portiere d'attacco, non è il mio preferito. Nel corso degli anni l'ho perso come portiere che mi piaceva, ma è ancora uno dei migliori".

