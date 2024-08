Europa League | Immobile, possibile ritorno all'Olimpico da avversario: il messaggio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esulta Ciro Immobile, non solo per la doppietta. L'ex capitano biancoceleste ha conquistato col Besiktas la qualificazione all'Europa League, battendo ai playoff il Lugano e ora è in attesa di conoscere le avversarie che dovrà affrontare nella 'fase campionato' della competizione. Cresce la curiosità per il sorteggio, che potrebbe mettere l'attaccante di fronte al suo passato a poco tempo dal trasferimento. La Lazio è una delle possibili avversarie che il club turco può pescare, cosi come la Roma. Il numero diciassette ha così doppia chance di tornare all'Olimpico nelle vesti di avversario. Intanto sui social ha voluto mandare un messaggio alle rivali, "Europa League stiamo arrivando" è la caption del suo ultimo post su Instagram che accompagna un carosello di scatti dopo la vittoria.

