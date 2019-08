Europa League, la UEFA: "La Lazio è favorita in Romania" - FOTO

Il sorteggio di Europa League ha riservato alla Lazio il Celtic Glasgow, il Rennes e il Cluj. Quanto a quest'ultimo impegno i biancocelesti non vantano precedenti diretti, anche se negli ultimi anni sono stati spesso di scena in Romania, come ricorda la UEFA sul suo sito ufficiale: "La Lazio è favorita in Romania. Nel 2007, i biancocelesti hanno eliminato l'FC Dinamo București nelle qualificazioni della UEFA Champions League, mentre nel 2017/2018 hanno eliminato l'FC FCSB nei sedicesimi di finale di Europa League con una vittoria per 5-1 a Roma".

