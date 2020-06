Europa League, si gioca in Germania: 4 stadi ospiteranno le ultime partite

In attesa del vertice del 17 giugno, dove il Comitato Esecutivo dell’Uefa si riunirà per definire format e date per le fasi finali delle competizioni europee, arriverebbe dalla Germania un’indiscrezione importante. Come riporta infatti SportBild, il presidente Ceferin, sarebbe stato convinto dal modo con cui i tedeschi hanno gestito l’emergenza Coronavirus, tanto da voler far disputare le fasi finali dell’Europa League, (dagli ottavi in poi), proprio in terra teutonica.

GLI STADI – Sono state scartate le arene del Borussia Dortmund, il Signal-Iduna Park, e la CommerzBank-Arena del Francoforte, prese inizialmente in considerazione, a causa dell’eccessiva capienza. Troppo inopportuno per l’Uefa, mostrare le immagini in tv di stadi eccessivamente grandi e vuoti. Ecco che quindi la scelta sarebbe ricaduta su quattro impianti alternativi: la Veltins Arena di Gelsenkirchen, la Merkur-Spiel-Arena di Düsseldorf, il RheinEnergieStadion di Colonia e la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg.