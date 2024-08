Europa League, sorteggio e nuovo format: ecco il regolamento

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per iniziare una nuova stagione europea e il 30 agosto, all’indomani di quelli di Champions, si svolgeranno i sorteggi di Europa League con delle novità rispetto alle modalità del passato. Tutte le partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente individuale del club rilevato a inizio stagione e ogni team sarà sorteggiato con due avversari di ciascuna fascia. Le squadre saranno estratte manualmente con l’estrazione delle palline e per ognuna di loro un software automatico designato sorteggerà casualmente le avversarie, rivelate sullo schermo presente nella sala. Inoltre, il software stabilirà quali partite si disputeranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l'altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte non saranno formate tutte le combinazioni. Va specificato che nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club appartenenti alla stessa federazione. Il calendario con le date e gli orari dei match sarà elaborato successivamente e annunciato il giorno seguente, il 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità tra le competizioni.

Europa League, il nuovo format

Le novità non riguarderanno solo le modalità del sorteggio, ma anche la fase campionato. Questa sarà unica a trentasei squadre e ognuna delle partecipanti affronterà otto avversarie differenti: quattro in casa e quattro in trasferta. Le prime otto passeranno direttamente agli ottavi di finale, quelle che si posizioneranno dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per accedere agli ottavi. Da questa fase in poi si procederà con l’eliminazione diretta.

