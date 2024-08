Europa League, data e orario dei sorteggi: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non solo la Champions. Anche l'Europa League è pronta a un vero e proprio stravolgimento nella stagione 2024/25. Niente più gironi ma un unico torneo a 36 squadre, prima della fase a eliminazione diretta. Lazio e Roma - per quanto riguarda il campionato di Serie A - figurano nella lista delle partecipanti. Entrambe scopriranno le loro prime quattro avversarie nel corso dei sorteggi, che andranno in scena al Grimaldi Forum di Montecarlo il prossimo venerdì: il 30 agosto alle ore 13.00.

Come funzionano i sorteggi?

In Europa League, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente individuale del club rilevato all'inizio della stagione. Ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l'altro in trasferta. Nello specifico, la Lazio affronterà due squadre per ogni fascia più una squadra appartenente alla sua stessa. Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre appartenenti alla stessa federazione.

In ogni competizione, riporta il sito ufficiale della UEFA, tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente con palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatico designato la accoppierà casualmente con i suoi avversari, che saranno rivelati sullo schermo nella sala dei sorteggi e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Quando sarà reso noto il calendario?

Anche se le squadre conosceranno tutti i loro avversari al termine del sorteggio, il calendario con le date e gli orari delle partite sarà elaborato successivamente e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità di calendario tra le competizioni.