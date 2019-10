EURORIVALI - Il Celtic vince ed è primo nel girone: Cluj ko

Al Celtic Park cade il Cluj di Petrescu. I rumeni, dopo aver battuto la Lazio all'esordio, non riescono a ripetersi. Prima colpisce Odsonne Edouard, che porta in vantaggio la squadra di casa con un colpo di testa. Al minuto 59' raddoppia Mohamed Elyounoussi, su assist di Forrest. Fino al triplice fischio non cambia il risultato, la gara termina 2 a 0. Tre punti per il Celtic, che si piazza al primo posto del girone a quota 4. Segue subito la Lazio a 3, a pari punti con il Cluj. Il Rennes, battuto dai biancocelesti all'Olimpico, rimane invece fanalino di coda a un punto.

