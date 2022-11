EURORIVALI - Lazio, vittoria esterna del Cluj: la vetta dista sette punti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vittoria esterna di misura per 1-0 per il Cluj, eurorivale della Lazio in Conference League, nella 18esima giornata della massima serie rumena sul campo del Mioveni. A decidere il match una rete dell'ex Palermo, Cephas Malele. Il Cluj, allenato da Petrescu, è secondo in classifica a -7 dalla capolista Farul Constanta, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Targoviste.

