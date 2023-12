Ex Lazio, Muslera vicino all'addio al Galatasaray: nel suo futuro c'è...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È stato il portiere della Lazio per ben quattro anni. Dopo di che si è trasferito al Galatasaray, dove ormai gioca da 12 stagioni e mezzo. Si tratta di Fernando Muslera, che ora potrebbe lasciare la Turchia a titolo definitivo. Infatti, secondo quanto riportato da Fanatik, l'uruguaiano, visto il suo contratto in scadenza a giugno 2024, ha intenzione di anticipare il suo addio per ricavare qualcosa dalla sua cessione. Il rinnovo è sempre più in dubbio, e sulle tracce del 37enne è già spuntato il Nacional di Montevideo, club del suo paese in cui ha già giocato nel 2007. Gli uruguaiani sembrerebbero pronti a presentare immediatamente un'offerta per il classe '86, che tornerebbe in patria dopo svariati anni.