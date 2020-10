Faggiano (ds Genoa): “Non siamo salvaguardati, chiudeteci in bolla”

Il Covid continua a creare disagi nel campionato italiano. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il ds del Genoa Daniele Faggiano ha parlato della prossima sfida con il Verona e della situazione in cui versa la squadra: "A Verona andremo con la Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5. Il tampone è stato fatto di nuovo ai primi positivi e e gli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. I 10 positivi sono quelli che hanno fatto il secondo tampone, ma abbiamo comunque 17 giocatori inutilizzabili".

CASO NAPOLI - "Io a Napoli sono andato a giocare. La regola Fifa e Uefa non dice che gli altri si devono allenare, ma a noi la Asl ci ha bloccato e non ci ha fatto allenare. Non ce l'ho con il Napoli, hanno subito una decisione, ma il calcio deve essere uguale per tutti. A Napoli non ci avevano garantito di darci i risultati alle 11 della domenica ed abbiamo fatto i tamponi all'una di notte".

SICUREZZA - "Non siamo salvaguardati né come salute né come partite. Chiudeteci per 4-5 mesi in bolla: faremo tutti un sacrificio. Ma ci sarebbe stata la rivolta di tutti se lo avessimo detto prima. Le Nazionali? Anche io ho dei problemi con giocatori andati in nazionale".