Lazio, prove di rinnovo tra Inzaghi e Lotito: la situazione

Simone Inzaghi e la Lazio, un matrimonio destinato a prolungarsi. Per quanto tempo, se di uno o più anni, questo ancora non si sa. Le trattative per il rinnovo di contratto vanno avanti ormai da questa estate ma la situazione non si è ancora sbrogliata. Il tecnico non ha nascosto la sua insoddisfazione per il mercato appena conclusosi, con i nuovi acquisti integrati in ritardo al resto della squadra e non utilizzabili da subito. L'amore che lega il mister ai colori biancocelesti però è grande e non basterà qualche piccola incomprensione con la società ad inficiarlo.

L'INCONTRO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lunedì c'è stato un incontro a pranzo tra Inzaghi e Tare, probabilmente per discutere della lista dei calciatori da consegnare il giorno seguente. Nel pomeriggio a Formello è arrivato anche il presidente Lotito e con lui si è accennato alla situazione contrattuale, ma il vero vertice è stato rimandato. Questi giorni di pausa dal campionato sembrano essere il momento giusto per sedersi a tavolino e dare forma alla trattativa. Le prossime ore potrebbero essere quelle giuste per rinsaldare, anche solo con l'allungamento del contratto di un anno, il legame tra tecnico e società.

