Fantacalcio, la Top11 per media voto: presenti due biancocelesti

La sosta delle Nazionali può essere l’occasione giusta per i fantallenatori per tracciare un primo bilancio della rosa, analizzando anche i reparti da migliorare nella prossima asta di riparazione. Per farlo, ci si può affidare ai numeri, seguendo la speciale Top 11 stilata da gianlucadimarzio.com. Per comporre la migliore formazione delle prime dodici giornate di campionato, è stata presa in considerazione la media voto di coloro che hanno giocato almeno la metà più una delle gare fin qui disputate. Nello scacchiere ideale per tutti gli appassionati di fantacalcio, c’è anche un po’ di Lazio. In particolare, Acerbi ed Immobile, rispettivamente con una media di 6.46 e 7.08. Di seguito, gli altri nove calciatori che compongono la formazione: Sirigu, Bonucci, Kumbulla, de Vrij, Gomez, Ribery, Nainggolan, Zapata e Dybala.

