Fares - Torino, assist del Genoa: la decisione per la sfida con il Milan

Mohamed Fares è uno degli obiettivi del Torino. Le trattative tra il club granata e il Genoa però hanno subito, nei giorni scorsi, un arresto perché i liguri non hanno dato il benestare al trasferimento dell’algerino. La situazione è in stallo e si attendono sviluppi. Nel frattempo, però dalla lista diramata dal tecnico dei grifoni Shevchenko, per la gara di domani contro il Milan, non risulta il nome dell'ex Lazio. Potrebbe essere il preludio della partenza?

